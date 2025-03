Ferramentas de teste coletivo - Aplicativos mais populares

Intigriti

A Intigriti é uma empresa de segurança cibernética em rápido crescimento, especializada em serviços de segurança de crowdsourcing para ajudar as organizações a se protegerem contra crimes cibernéticos e violações de dados. Nossa plataforma de segurança cibernética líder do setor permite que as empresas acessem nossa comunidade global de 70.000 pesquisadores de segurança, que usam sua experiência única para encontrar e relatar vulnerabilidades para proteger as empresas. A Intigriti conta com a confiança de algumas das maiores e mais interessantes empresas do mundo, incluindo Intel, Yahoo! e Red Bull, que confiam em nossa plataforma para reduzir o risco de ataques cibernéticos e violações de dados. Nossa gama de serviços complementares de testes de segurança ajuda as empresas a manter seus ativos digitais seguros e a reduzir o risco de danos resultantes de violações. Nossas soluções abrangem: - Bug Bounty - Programas de divulgação de vulnerabilidades (VDP) - Pentest híbrido - Eventos de hacking ao vivo - Serviços de recompensa Fundada em 2016, a Intigriti agora tem uma equipe global de mais de 100 funcionários em todo o mundo