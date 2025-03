Ferramentas de teste coletivo - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Testlio

Testlio é uma empresa global de testes de software com soluções comprovadas em testes manuais, automação de testes e testes de software fundido. Nossa abordagem exclusiva para testes combina humanos e máquinas para ajudar os inovadores digitais a fornecer produtos de qualidade em grande escala. Em qualquer local. Em qualquer dispositivo. Em qualquer idioma. Através de qualquer método de pagamento. Nossos clientes incluem as principais empresas globais do mundo, como Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair e muito mais. As empresas mais inovadoras e de crescimento mais rápido do mundo também fazem parceria com a Testlio para seus testes de software, incluindo Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market e muito mais. Desde enfrentar desafios complexos até fornecer resultados excepcionais, nossas soluções aprimoradas por IA oferecem a flexibilidade, a inovação e a qualidade comprovada necessárias para o sucesso: Automação de testes: quando você precisa de uma ampla cobertura de testes automatizados de desempenho, confiável e ampla, a Testlio é seu parceiro. Com uma rede distribuída de dispositivos reais, um modelo de governança sofisticado, uma estrutura transferível e baseada em padrões e uma equipe global de engenheiros de qualidade, a Testlio fornece a solução de automação de testes mais flexível disponível atualmente. Nossas principais técnicas de automação de testes são desenvolvimento automatizado de testes e gerenciamento de automação de testes. Teste manual: Quando seu aplicativo digital, evento de streaming, experiência localizada e/ou sistema de pagamento devem funcionar perfeitamente, Testlio é sua escolha. Com cobertura em mais de 1.200 dispositivos, mais de 400 métodos de pagamento, mais de 150 países e mais de 100 idiomas, Testlio é a solução mais comprovada para os mais exigentes requisitos de qualidade. Nossas principais técnicas de teste manual são testes exploratórios, testes com script, testes de fumaça e validação de problemas. Teste de software Fuesd: Quando sua estratégia de lançamento de software exige uma combinação de testes automatizados e manuais, o Testlio está equipado de maneira única para entregar. Ao aproveitar uma abordagem orientada por sinais que permite integrações de IA e DevOps e garante que o trabalho de teste corresponda à combinação certa de humanos e máquinas, o Fused Software Testing prova ser a solução mais inovadora do mercado. Ajudar os líderes de controle de qualidade a superar desafios de qualidade, capacidade e lançamentos dentro do prazo. Para saber mais visite: testlio.com