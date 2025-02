Ferramentas de teste coletivo - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Useberry

Useberry é uma plataforma completa de pesquisa de produtos para coletar feedback e insights do usuário durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto. Das ideias e designs iniciais à prototipagem, e da criação de sites ao refinamento da arquitetura da informação, Useberry permite que você crie produtos digitais validados pelo usuário. Nossa missão na Useberry é capacitar equipes de produtos com uma plataforma robusta e fácil de usar para conduzir estudos de testes de usuários rápidos e eficientes. Ao oferecer uma variedade de ferramentas analíticas avançadas, facilitamos a integração de insights do usuário em seu processo de design e aprimoramos a experiência geral do usuário. Com Useberry, você pode traduzir o feedback do usuário em estratégias de design acionáveis, atendendo e superando as expectativas do usuário. Adotada por marcas globais como Microsoft, Dell, Envato e Accenture, Useberry é a plataforma ideal para pioneiros de UI/UX, gerentes de produtos ágeis, profissionais de marketing inovadores e equipes de produtos proativas. Principais recursos: 1. Integrações perfeitas: Useberry se integra às principais plataformas de prototipagem, incluindo Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel e Sketch, fornecendo um fluxo de trabalho simplificado que maximiza a eficiência e promove a colaboração. 2. Teste de usabilidade para protótipos e sites: Useberry oferece diversas ferramentas de teste de usabilidade, incluindo Open Analytics, tarefas únicas e testes de 5 segundos, entre outros. Isso permite uma compreensão mais abrangente da usabilidade do seu produto. 3. Estudos de arquitetura de informação: por meio de classificação de cartões e testes de árvore, Useberry auxilia na organização e estruturação de seu site ou aplicativo de uma forma que atraia seus usuários. 4. Grupo de participantes: obtenha acesso a um mix diversificado, avaliado e verificado de consumidores, profissionais e públicos difíceis de alcançar de 34 países em todo o mundo. Perfilado em centenas de atributos, para atender até mesmo às necessidades de teste mais específicas e exigentes. 5. Compartilhamento de link: Recrute seus próprios participantes facilmente, compartilhando um link. Compartilhe-o por e-mail e mídia social ou incorpore-o em seu site. Seu público, sua escolha. 6. Rastreamento de cliques: obtenha uma representação gráfica, incluindo mapas de calor, de cada clique ou toque em seu protótipo e site. Analise quais elementos da UI seus usuários interagem e faça as melhorias certas na experiência do usuário. 7. Gravações: observe cada etapa da navegação e interações do usuário, incluindo o movimento do mouse. Obtenha insights de vídeo avançados capturando o rosto, a voz e a tela do usuário. 8. Fluxos de usuário: obtenha uma visualização do caminho de um usuário de uma tela para outra. Descubra como seus usuários se comportam e em quais telas eles estão quando decidem sair. 9. Pesquisas: Useberry oferece a capacidade de realizar pesquisas, com opções de seleção única e múltipla, escalas de opinião e perguntas abertas. 10. Métricas: obtenha insights quantitativos valiosos sobre o comportamento do usuário com taxas de conclusão de tarefas, tempo gasto na tarefa e taxas de cliques errados. Com Useberry, você não está apenas desenvolvendo um produto, mas também criando uma experiência digital centrada no usuário e adaptada às necessidades do seu público, ao mesmo tempo que economiza tempo, esforço e recursos valiosos.