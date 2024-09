Ferramentas de teste coletivo - Aplicativos mais populares - Afeganistão Mais populares Adicionados recentemente

As ferramentas de crowd testing, também conhecidas como testes crowdsourced, permitem que as empresas testem software, sites e aplicativos usando uma vasta rede de usuários individuais. Este software conecta empresas a um grupo diversificado de usuários de teste, permitindo-lhes acessar e testar o software ou aplicativos em seus próprios dispositivos. Na era digital, os testes coletivos são inestimáveis ​​devido à sua capacidade de gerar ambientes de teste altamente diversificados, já que a multidão de usuários testará naturalmente em vários tipos e configurações de dispositivos. O software de teste crowdsourced é particularmente benéfico para equipes DevOps. Ele fornece aos desenvolvedores feedback direto dos usuários sobre software, sites, aplicativos e seus endpoints de destino antes que o produto seja lançado publicamente. Além disso, se a solução de teste de crowdsourcing incluir recursos de registro, os desenvolvedores poderão analisar esses registros para diagnosticar quaisquer erros encontrados durante o teste. Esse tipo de teste de usuário pode ser conduzido junto com software de automação de teste e outras ferramentas de teste. Em essência, os testes de crowdsourcing servem como uma forma externa de revisão de código por pares, envolvendo avaliação humana em vez de verificações automatizadas.