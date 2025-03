Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software CRM - Aplicativos mais populares

O software CRM, abreviação de gerenciamento de relacionamento com o cliente, é projetado para rastrear e gerenciar com eficácia o relacionamento com o cliente. Ele serve como um sistema abrangente para registrar e organizar interações entre uma empresa, seus clientes potenciais e seus clientes existentes. Este software consolida dados essenciais do cliente, incluindo informações de contato, histórico de interações e resumos de transações, em um registro centralizado e atualizado. Usado principalmente em departamentos de vendas, o software CRM atua como um hub central para automação da força de vendas (SFA). Ele pode ser perfeitamente integrado a vários outros aplicativos de negócios, como plataformas de comércio eletrônico, software de automação de marketing, software de atendimento ao cliente e software CPQ. Essa integração garante uma experiência do cliente sincronizada e aprimorada durante toda a jornada do cliente. Algumas soluções de CRM oferecem uma ampla gama de funções integradas relacionadas ao cliente, fornecendo funcionalidade completa que inclui automação de marketing, suporte técnico, ferramentas de comércio eletrônico, ERP, gerenciamento de projetos ou gerenciamento de sites. Esta abordagem abrangente elimina a necessidade de soluções adicionais e é particularmente benéfica para pequenas e médias empresas. Por outro lado, as soluções de CRM independentes concentram-se principalmente em funções relacionadas a vendas, como gerenciamento de contatos, contas e pipeline, sem amplo marketing, suporte técnico ou outros recursos não relacionados a vendas.