Software CPQ - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Revv

revv.so

Revv amplia os limites da automação de documentos e fluxos de trabalho. Revv oferece flexibilidade para criar documentos a partir de sua rica biblioteca de modelos ou fazer upload e enviar documentos WORD/PDF externos para assinaturas eletrônicas. Além disso, oferece vários tipos de assinatura para atender a todos os cenários possíveis de assinatura eletrônica. Se você deseja gerar documentos em massa para assinaturas eletrônicas ou obter assinaturas em formulários preenchíveis da web, o Revv torna tudo possível. Ele fornece notificações instantâneas, análise de documentos e trilhas de auditoria para mantê-lo atualizado. Revv duplica a proteção do seu processo de assinatura eletrônica com autenticação de e-mail e SMS. Revv oferece uma prova robusta de assinatura eletrônica com gerenciamento de evidências de última geração. Ele também oferece autenticação de vídeo para assinaturas clickwrap. Integre aplicativos de negócios ao Revv para simplificar tarefas complexas e executar fluxos de trabalho de documentos perfeitamente. Revv é uma plataforma completa de automação de fluxo de trabalho de documentos sem código para administrar seus negócios em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo. Revv oferece proteção robusta e opera em um ambiente seguro com vários níveis de criptografia e conformidade com as leis locais. BENEFÍCIOS: MELHOR GOVERNANÇA E CONFORMIDADE - Revv está em conformidade com a Lei ESIGN, UETA e regulamentação eIDAS, o que torna todos os documentos assinados eletronicamente juridicamente vinculativos. Revv atende a todos os requisitos de assinaturas eletrônicas. - Intenção de assinar: Revv confirma a intenção dos signatários solicitando que os signatários enviem as assinaturas eletrônicas. - Consentimento para fazer negócios eletronicamente: Revv atende ao requisito de consentimento solicitando aos signatários que confirmem suas assinaturas antes de enviar o documento. Revv também oferece aos destinatários a opção de recusar a solicitação de assinatura. - Atribuição de assinatura: crie controle de documentos com trilha de auditoria completa de cada transação. Revv satisfaz a atribuição de assinatura capturando e armazenando todas as ações com carimbos de data e hora, detalhes dos signatários e endereços IP. - Retenção de registros: Revv cria automaticamente uma cópia dos registros assinados e a envia ao remetente e ao destinatário para manter as provas da transação. RECURSOS PODEROSOS PARA CRIAR NOVAS POSSIBILIDADES COM ASSINATURAS ELETRÔNICAS E MAXIMIZAR OS BENEFÍCIOS COMERCIAIS - - Crie campos dinâmicos como campos de formulário no modelo e acelere o processo de criação de documentos. Use o modelo escolhido, adicione detalhes personalizados nos campos do formulário e envie aos clientes para preencher as informações necessárias e assinar os documentos eletronicamente. - Flexibilidade para carregar e enviar seus arquivos PDF ou DOCX, editá-los e enviá-los para assinaturas eletrônicas. - Reúna dados cruciais dos signatários na forma de texto ou imagem usando o recurso ‘Preencher e assinar’. - Modelos prontos para usar e um editor avançado para criar e personalizar instantaneamente documentos comerciais e aumentar as taxas de conversão comercial. - Automatize o envio de um documento para vários destinatários usando o recurso Envio em massa e aumente sua produtividade. - Configure fluxos de trabalho de assinatura eletrônica integrando seus aplicativos de negócios diários por meio de Zapier, Retool e APIs nativas e economize mais tempo, dinheiro e recursos. - Liberdade para escolher o tipo de assinatura - clique para assinar, desenhe uma assinatura ou clique para inicializar. - Rastreamento e análises em tempo real para intervir e envolver os clientes no momento certo. - Múltiplas opções para assinar documentos on-line por e-mail, links compartilháveis, formulários da web preenchíveis ou integrações de API. SEGURANÇA INIGUALÁVEL - - Conformidade com as leis globais e locais de assinatura eletrônica e os mais recentes padrões do setor. - Autenticação de dois fatores (SMS e email) para garantir a identidade dos signatários. - Segurança de alto nível com certificação de nuvem global AWS (CSA, SOC 1, SOC2 e ISO 27001) para proteger seus dados em todas as etapas. - Gateways de pagamento compatíveis com PCI DSS ARMAZENAMENTO VITALÍCIO - Revv fornece armazenamento baseado em nuvem que mantém seus registros seguros, organizados e facilmente acessíveis - para sempre. EXPERIÊNCIA MELHORADA DO CLIENTE - - Envie documentos instantaneamente para dispositivos móveis via SMS e reduza as taxas de desistência do cliente. - Recursos de colaboração para interagir com clientes e membros da equipe nos documentos e acelerar o processo de assinatura. UMA PLATAFORMA DIY QUE NÃO EXIGE HABILIDADES DE CODIFICAÇÃO - Revv é muito simples de usar e fácil de navegar. Sua interface intuitiva não requer ajuda externa ou habilidades especiais. UM SISTEMA DE SUPORTE CONSTRUÍDO PARA CAPACITAR OS CLIENTES - - Uma equipe de especialistas de suporte ao cliente que vai além para capacitar seu negócio. - Suporte por chat 24 horas por dia, 7 dias por semana - Suporte multilíngue para documentos - Suporte para projetar e criar modelos - Central de ajuda, artigos de suporte e vídeos para guiá-lo durante todo o processo