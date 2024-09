Software CPQ - Aplicativos mais populares - Samoa Americana Mais populares Adicionados recentemente

O software Configure, Price, Quote (CPQ) agiliza todo o ciclo de vida do processo de cotação e proposta para as empresas. Ele começa quando um cliente comunica seus requisitos para as ofertas de uma empresa e termina com a entrega de uma cotação abrangente ao cliente ou cliente potencial. Empregado nos departamentos de vendas, o software CPQ aumenta a velocidade do ciclo de vendas, aumenta a precisão das cotações e fortalece o relacionamento com os clientes. Essas soluções de software capacitam as empresas a discernir as necessidades dos clientes de maneira eficaz e fornecer orçamentos personalizados que se alinham precisamente com esses requisitos específicos. Frequentemente integrados ao software CRM existente ou projetados para integração perfeita com uma ou mais ferramentas de CRM, os produtos CPQ oferecem uma solução robusta para otimizar processos de vendas.