Software de autoria de cursos - Aplicativos mais populares

O software de criação de cursos permite que as organizações gerem conteúdo multimídia atraente e interativo projetado para fins educacionais. É utilizado para a elaboração de cursos de treinamento e materiais adequados tanto para treinamento corporativo quanto para ambientes acadêmicos tradicionais. Os Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo de Aprendizagem (LCMS), um subconjunto de ferramentas de criação de cursos adaptados especificamente para instituições educacionais, enquadram-se nesta categoria. Essas ferramentas capacitam as organizações a desenvolver conteúdo educacional que pode ser perfeitamente integrado aos Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS), promovendo programas educacionais exclusivos para funcionários ou estudantes. Geralmente implantadas em departamentos de RH e instituições educacionais, as soluções de criação de cursos capacitam os administradores a criar conteúdo educacional sem exigir conhecimentos de programação. Essas soluções estão disponíveis em formatos baseados em nuvem e no local, muitas vezes aderindo ao Sharable Content Object Reference Model (SCORM), que fornece padrões e especificações para integração de conteúdo com software LMS. Além disso, muitos produtos de criação de cursos aproveitam os fundamentos do software de apresentação, oferecendo aos usuários uma interface familiar para desenvolver o conteúdo do curso.