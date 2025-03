SlidePresenter

slidepresenter.com

Manuais e documentações detalhadas, inúmeros treinamentos presenciais ou web e ainda a sensação de que o conhecimento simplesmente não chega aos seus colegas – ou não na hora certa? Então você deve conhecer o SlidePresenter! Capacite seus funcionários a transformar seu conhecimento em conteúdo de vídeo envolvente, sem qualquer experiência anterior ou habilidade técnica! Graças à nossa interface de usuário intuitiva, todos os funcionários podem criar e editar seu próprio conteúdo de vídeo em minutos e enriquecê-lo com vários recursos interativos, como questionários e pesquisas. Posteriormente, o conteúdo de vídeo gerado pelos funcionários pode ser compartilhado de forma fácil e segura com colegas ou com toda a organização com apenas um clique em sua própria plataforma de vídeo corporativo. Isso economiza tempo e recursos valiosos na transferência de conhecimento corporativo. E mais: você cria um ponto de contato central e atraente para seus colegas. Na sua plataforma de vídeo empresarial, todos os funcionários recebem conteúdo de conhecimento útil para responder às suas perguntas individuais “no fluxo de trabalho” e, além disso, são incentivados a navegar, curtir e interagir com conteúdo de vídeo adicional gerado pelos funcionários. Os casos de uso do SlidePresenter são tão diversos quanto os requisitos da sua empresa: desde instruções de clique rápido, treinamentos de produtos até integrações internas, e-learnings ou aprendizado prático. Mais de 600 líderes de mercado em vários setores já contam com sucesso na transferência de conhecimento de funcionários para funcionários – para que o conhecimento possa ser encontrado rapidamente e a qualquer momento por todos que dele necessitam. Seus benefícios com o SlidePresenter: - Permita o aprendizado contínuo e autodirigido em sua organização com conteúdo de vídeo fácil de entender. - Aumente o desempenho dos seus (novos) colaboradores disponibilizando o conhecimento a qualquer hora e em qualquer lugar. - Reduza as perguntas frequentes dos colegas, permitindo-lhes produzir e compartilhar conteúdo de vídeo explicativo de forma rápida e fácil. - Aumente a motivação dos seus funcionários para compartilhar conhecimento com os colegas graças a uma experiência de usuário intuitiva para fácil criação de conteúdo. - Inclua os seus colaboradores na sua transferência de conhecimento e assim reforce a sua fidelização à sua empresa. - Capacitar funcionários de todos os departamentos e níveis de trabalho para compartilharem seus conhecimentos com colegas de toda a organização. - Crie uma experiência de aprendizagem diversificada com formulários formais de aprendizagem e treinamento, bem como aprendizagem gerada por funcionários por meio de conteúdo de vídeo. - Economize os recursos do seu departamento de T&D integrando seus funcionários na transferência de conhecimento. - Crie uma plataforma central de vídeo onde seus funcionários possam sempre encontrar exatamente o conhecimento necessário para realizar seu melhor trabalho.