Software de autoria de cursos - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

LearnWorlds

learnworlds.com

O LearnWorlds é um LMS leve que permite que as empresas ofereçam experiências excepcionais de eLearning a clientes, funcionários e parceiros. De saas de unicórnio como Brevo e Lokalise, a organizações internacionais como o UNICEF e a ONU e de fabricantes globais como Yamaha e LG a diversas instituições como a Fundação Obama e a Fundação Cardano, mais de 9.000 empresas nomearam o LearnWorlds como LMS de escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha da escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha com a escolha da Cardano, 2m+ usuários finais e 300k+ cursos criados; Aqui está o porquê. Coloque os usuários no centro da sua academia Segmentar seus usuários e construir caminhos de aprendizado personalizados de acordo com suas necessidades. Dê aos alunos acesso apenas a conteúdo relevante, mantendo o caminho sem ruído e seus dados seguros. Envolva os alunos com uma variedade de atividades de aprendizagem - vídeo, ebooks, áudio, scorms, testes, exames, certificações e muito mais! Concentre -se no que você faz de melhor - LearnWorlds suporta mais de 4.000 integrações para simplificar seus processos diários. - Continue usando sua pilha de tecnologia existente e conecte -se ao LearnWorlds via API ou Webhooks. - Uma equipe de suporte ao cliente premiada e gerente de sucesso de clientes dedicados estão decidindo ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Mantenha sua academia segura e compatível - Mantenha a conformidade com o GDPR e atenda aos requisitos de SSO para máxima proteção de dados. - Fique fácil com uma academia que funciona sem problemas em 8 backups diários e 99,95% de tempo de atividade do servidor. - Crie funções de usuário personalizadas e correspondam ao acesso e permissões com responsabilidades. Uma bela academia que é única - LearnWorlds oferece funcionalidade completa de etiquetas brancas para marcar sua academia. Use nosso construtor de sites líder do setor para criar e personalizar sem esforço sua presença on -line com codificação zero. Tome decisões com base em dados em tempo real - Analise as métricas e os KPIs de desempenho usando um centro de relatórios interno robusto para rastrear o envolvimento do conteúdo. Tome ações com base no progresso do aluno. Compartilhe automaticamente relatórios personalizados com as partes interessadas. Monetize sua experiência - Venda cursos on -line, pacotes e associações, ganhe dinheiro e aceite pagamentos com segurança por gateways de pagamento global e local. Se você ainda tiver dúvidas, nossa equipe de vendas está aqui para ajudá -lo a tomar uma decisão educada sobre o LMS que você realmente precisa.