Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de bem-estar corporativo - Aplicativos mais populares

O software de bem-estar corporativo fornece às organizações ferramentas para organizar, gerenciar e administrar programas de bem-estar. Estas soluções ajudam as empresas a implementar iniciativas que incentivam os funcionários a adotar e manter escolhas de estilo de vida saudáveis. Ao promover o bem-estar mental, físico e emocional, os produtos de bem-estar corporativo beneficiam as empresas, reduzindo o stress, diminuindo os custos de saúde, aumentando a produtividade, aumentando o moral e promovendo relacionamentos de equipa mais fortes. Empresas de vários tamanhos e setores podem beneficiar destas soluções, que visam cultivar uma cultura de trabalho centrada na saúde e estabelecer uma rede social de apoio aos funcionários. As soluções corporativas de bem-estar podem incluir recursos como educação em saúde física, avaliações confidenciais de saúde, desafios de saúde em toda a empresa, acompanhamento da participação e progresso dos funcionários, aulas de bem-estar, acesso a profissionais de saúde mental e opções compatíveis com dispositivos móveis para facilidade de uso. Essas soluções são frequentemente integradas a software de engajamento de funcionários para monitorar a satisfação no trabalho e a dinâmica da equipe, bem como software de administração de benefícios para acesso conveniente aos benefícios. As empresas também podem combinar soluções de bem-estar corporativo com software de bem-estar financeiro para uma iniciativa abrangente de bem-estar que apoia a saúde financeira dos funcionários, juntamente com o seu bem-estar físico e mental.