Software de bem-estar corporativo - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Wellness 360

wellness360.co

Wellness360 é uma plataforma de tecnologia de bem-estar de software como serviço (SaaS). Ele fornece um programa abrangente de bem-estar para funcionários para prestadores de serviços de saúde, pagadores, corretores de benefícios, empresas de bem-estar e empregadores. A nossa missão é fornecer às pessoas as ferramentas certas para mudarem os seus hábitos, melhorarem a sua saúde e bem-estar e reduzirem o risco de doenças crónicas. Wellness360 otimiza iniciativas de bem-estar que oferecem soluções de bem-estar personalizadas com HRA, coaching, desafios pessoais e de grupo, eventos, etc., juntamente com um mecanismo de recompensas para incentivar um melhor envolvimento dos funcionários e um rastreador para monitorar o progresso. As soluções prontas para uso proporcionam melhor saúde aos funcionários, maior produtividade, maior satisfação no trabalho, redução de custos com saúde e impulsionam mudanças comportamentais de longo prazo. Resumindo, o programa de software responsivo personalizável foi desenvolvido para atender às necessidades de cada cliente, fornecendo resultados verificáveis. Recursos principais: • Triagem biométrica • Avaliação de risco à saúde (HRA) • Relatórios agregados e de participantes • Rastreador de nutrição/atividade • Biblioteca de desafios de bem-estar • Aplicativos nativos para iOS e Android • Gerenciamento de recompensas e incentivos • Plataforma e aplicativo de marca branca • Centro de comunicação • Participante e relatórios agregados • Análise em tempo real • Plano anual do programa de bem-estar • Plano de comunicação e materiais • Guia do gerente do programa • Programas de bem-estar prontos para uso • Relatório de avaliação de resultados • Logon único • Mensagens ponto a ponto • Indivíduo e equipe placares • Biblioteca e recursos educacionais • Feed de notícias e comunidade para bem-estar social • Integração de dispositivos vestíveis e de aplicativos • Feeds de dados • Programas de treinamento em saúde