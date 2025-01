Plataformas de voluntariado corporativo - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Groundswell

groundswell.io

Groundswell é uma plataforma corporativa de impacto social que gerencia facilmente programas de correspondência de doações, presentes e voluntariado que capacitam os funcionários a causar impacto nas causas que são mais importantes para eles. Nossa plataforma oferece aos funcionários contas de doações pessoais com vantagens fiscais. Os administradores corporativos podem criar programas personalizados de presentes e correspondências que canalizam dólares de caridade para essas contas para os funcionários doarem. As empresas também podem envolver os colaboradores com oportunidades de voluntariado criadas e geridas internamente ou escolher entre dezenas de milhares de atividades disponibilizadas através da nossa base de dados de atividades voluntárias. Acessível no desktop ou por meio de nosso aplicativo móvel com classificação cinco estrelas, o Groundswell maximiza a acessibilidade do programa para funcionários que não trabalham em um computador, melhorando a equidade do programa. Principais recursos: Contas de doações pessoais com vantagens fiscais: forneça contas de doações alimentadas por fundos aconselhados por doadores aos seus funcionários. Pense nisso como fornecer um 401(k) ou HSA para doações de caridade. Doação de folha de pagamento: os funcionários podem acessar um roteamento exclusivo e um número de conta para sua conta de doação e criar um depósito direto diretamente com seu provedor de folha de pagamento - sem necessidade de integração ou reconciliação mensal. Correspondências automatizadas: combine fundos de forma automática e instantânea na conta de doação pessoal do seu funcionário. Você poderá personalizar programas com elegibilidade individualizada de funcionários, ter limites ajustáveis ​​de correspondência por funcionário/programa e definir cronogramas específicos. Dólares para Fazedores: Incentive o voluntariado oferecendo uma doação de caridade pelas horas de voluntariado enviadas e aprovadas. Presentes: envie bolsas de caridade para as contas de doações pessoais de seus funcionários em momentos importantes, como um aniversário de trabalho ou uma promoção. Eventos voluntários: planeje, gerencie e relate eventos voluntários. Subsídios corporativos: Os subsídios corporativos podem ser enviados para mais de 1,7 milhão de organizações sem fins lucrativos qualificadas sem taxas adicionais. Relatórios: Avalie instantaneamente o desempenho do seu programa de impacto social com os dados em tempo real e o painel interativo da Groundswell. Distribuição no dia seguinte: Ao contrário de outras plataformas de CSR que levam de 60 a 90 dias para enviar fundos para instituições de caridade, 90% das doações no Groundswell são distribuídas dentro de 24 horas por meio de transferência eletrônica de fundos.