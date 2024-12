Plataformas de voluntariado corporativo - Aplicativos mais populares - Malta Mais populares Adicionados recentemente

As plataformas de voluntariado corporativo fornecem às organizações as ferramentas necessárias para organizar, gerenciar e supervisionar iniciativas de voluntariado. Essas soluções melhoram o envolvimento dos funcionários em instituições de caridade, programas e eventos voltados para missões. Eles capacitam as empresas e os departamentos de RH a aumentar a participação e o envolvimento dos funcionários. Os recursos das soluções de voluntariado corporativo incluem painéis internos para monitorar o progresso, painéis públicos para mostrar o impacto da empresa e ferramentas para gerenciar o envolvimento e as recompensas dos funcionários, entre outros.