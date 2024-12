Software de Responsabilidade Social Corporativa (RSE) - Aplicativos mais populares - Malta Mais populares Adicionados recentemente

O software de responsabilidade social corporativa (RSE) compreende ferramentas projetadas para monitorar e avaliar o impacto das iniciativas de RSE. As organizações utilizam este software para medir eficazmente o sucesso dos seus esforços de RSC. Facilita a gestão, administração e acompanhamento de vários programas de RSE, incluindo operações ambientalmente sustentáveis, subvenções e patrocínios, gestão da sustentabilidade, contribuições comunitárias e atividades de voluntariado corporativo. Essas soluções permitem que as empresas comuniquem suas conquistas de RSE a clientes, funcionários e investidores. Além disso, o software de RSE ajuda as empresas a melhorar continuamente as suas políticas e práticas para se alinharem com os seus objectivos de RSE.