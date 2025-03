JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS é um sistema de gerenciamento de aprendizagem multifuncional com uma variedade de ferramentas úteis de treinamento online para instrutores e alunos, que podem ser encontradas em soluções LMS muito mais caras. JoomLMS foi incluído na lista dos melhores LMS acadêmicos da Talented Learning, organização independente de pesquisa e consultoria, e foi distinguido com os prêmios Great User Experience e Rising Star por uma plataforma independente de análise de software – FinancesOnline. A interface do LMS é limpa, organizada e fácil de trabalhar. - Compatível com SCORM e AICC, - compatível com dispositivos móveis, - aplicativos móveis iOS e Android, - um construtor de cursos, - layout moderno, - questionários e testes, - múltiplas funções de usuário, - suporte a vários sistemas de pagamento, - ferramentas de colaboração social, - uma ampla gama de relatórios, - importação/exportação de dados Todos os cursos são criados com a ajuda de um construtor de cursos integrado. Um professor ou administrador do LMS passa de uma etapa para outra preenchendo todos os campos necessários. Todos os materiais de aprendizagem são carregados nas seções correspondentes do JoomLMS. Você pode fazer upload dos materiais de aprendizagem (documentos, vídeos, links, apresentações etc.) um por um ou importar um pacote SCORM/AICC. JoomlaLMS é compatível com SCORM 1.2 e 2004 e funciona bem com qualquer ferramenta de autoria que suporte esses formatos. Para avaliar o conhecimento dos alunos existe uma ferramenta de quiz com 13 tipos de perguntas disponíveis. Também é possível importar perguntas ou adicionar perguntas do conjunto de perguntas (por exemplo, se você criar um teste final). Depois que todos os materiais do curso forem carregados, eles poderão ser reunidos em caminhos de aprendizagem. JoomLMS contém vários relatórios para apresentar uma enorme quantidade de informações. Um professor pode verificar quem e quando acessou os materiais de eLearning e entrar em contato com os alunos caso eles não dediquem tempo suficiente aos estudos; verificar quais questões e caminhos de aprendizagem levaram mais tempo para serem realizados e revisá-los se necessário; as estatísticas de download de documentos fornecem informações sobre os tipos de materiais demandados. JoomLMS permite criar tarefas e atribuí-las a um determinado grupo de alunos, se necessário. A seção também fornece informações sobre as estatísticas de execução de tarefas. Por exemplo, um professor pode verificar se um aluno concluiu a tarefa, avaliá-la e enviar uma notificação por e-mail para esse aluno. As tarefas avaliadas podem ser adicionadas manualmente ao Boletim. O preço do JoomLMS é baseado em um modelo de preço por aluno ativo. Apenas os alunos matriculados em pelo menos um curso são contabilizados pela licença, professores e administradores do LMS não são contabilizados. O custo do JoomLMS começa em US$ 299/ano. Também é possível adquirir uma licença perpétua e usar o sistema LMS vitalício. A melhor forma de conhecer o sistema e decidir se ele atende às necessidades da escola é testá-lo você mesmo, principalmente porque a empresa oferece um teste gratuito de 30 dias sem a necessidade de informações de cartão de crédito. Para experimentar o JoomlaLMS você precisa enviar sua solicitação no site JoomLMS www.joomlms.com