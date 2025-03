Factorial

O fatorial é o software tudo-em-um que ajuda a gerenciar tempo, talento e documentos em um sistema centralizado economizando tempo, eliminando erros e levando você ao sucesso. O software Fatorial Cloud Based HR foi projetado para pequenas e médias empresas (SMBs), você esquecerá as planilhas resolvendo problemas com uma interface simples e intuitiva que permite otimizar e digitalizar todos os seus processos manuais. Uma solução completa de RH que automatiza, simplifica e simplifica os processos administrativos, fornecendo informações e informações para ajudar as empresas a melhorar seu gerenciamento e reduzir custos. - Relógio: Rastreie perfeitamente sua participação com apenas algumas torneiras, atribuindo quadros de horários a vários projetos e localizações de trabalho com facilidade. - Gerenciamento de ausência: solicitar férias sem esforço, folhas médicas e pessoais, recebendo notificações rápidas após a aprovação do gerente. Além disso, os gerentes de equipe podem aprovar ou rejeitar as solicitações do aplicativo móvel. - Shifts: Mantenha a organização revisando seus próximos turnos de trabalho ou os de sua equipe. - Social: acesse informações valiosas da empresa, incluindo notícias, eventos, novos marceneiros, aniversários e muito mais. - Documentos: revise, faça o upload e assine documentos importantes com segurança através do aplicativo. - Despesas: envie rapidamente suas despesas capturando uma foto do seu recibo e monitore o processo de aprovação diretamente dentro do aplicativo. - Tarefas: mantenha -se no topo de suas responsabilidades revisando e gerenciando com eficiência tarefas pendentes. - Calendário: Veja a disponibilidade de seus colegas de equipe em um formato de calendário conveniente para planejar efetivamente. - Diretório e perfil dos funcionários: Explore os papéis e os detalhes de contato de seus colegas de trabalho enquanto atualizam suas próprias informações relevantes. Garanta a precisão em detalhes, como seu endereço ou alterações na conta bancária, que podem afetar sua folha de pagamento.