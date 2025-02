Software central de RH - Aplicativos mais populares - Turquia

PeopleForce

O PeopleSforce é uma plataforma de RH tudo-em-um que gerencia perfeitamente toda a sua experiência de funcionário e simplifica os processos de RH em todas as etapas do ciclo de vida dos funcionários. Como ecossistema de RH, o PeopleSforce oferece seis produtos totalmente funcionais e personalizáveis: CoreHR, recruta, executa, pulso, tempo e mesa, atendendo às diversas necessidades dos negócios e fornecendo uma plataforma abrangente que simplifica os processos e aumentando a eficiência operacional. Com o PeopleSforce, você tem a flexibilidade de escolher e pagar pelos produtos específicos necessários, garantindo custo-efetividade e maximizando o valor do seu investimento. O que os funcionários podem fazer no aplicativo: -Rastrear informações sobre o saldo-informações atualizadas - Solicite e gerencie a folga, especificando o motivo da ausência, aprovadores de cutucadas - Obtenha acesso rápido a perfis pessoais e detalhes de contato com o diretório dos funcionários pesquisáveis - Veja quem está fora hoje e as razões para a ausência deles -Acesso a notícias e anúncios atualizados da empresa -Visão geral dos tarefas, visualizar e completar tarefas atribuídas - Acesse seus documentos Gerentes adicionalmente - Receba notificações com solicitações de licença e pode revisá -las e aprová -las ou rejeitar rapidamente. -Gerencie facilmente suas tarefas, aprovações e tarefas. A missão da PeopleSforce é capacitar as empresas a avançar enquanto se concentram nas pessoas, não nos processos, criando um ambiente de trabalho de trabalho e agradável no local de trabalho. Como um divisor de águas em revolucionar a experiência de trabalho para profissionais, gerentes e funcionários de RH, o PeopleSforce se tornou a escolha para mais de 600 empresas, incluindo inovadores como Deloitte, Rakuten, Responder, Roosh, Ajax e muitos outros.