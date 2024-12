Mais populares Adicionados recentemente Software central de RH - Aplicativos mais populares - Gabão

O software principal de recursos humanos (RH), também conhecido como software de gerenciamento de capital humano (HCM), centraliza as informações dos funcionários em um sistema unificado. Esses sistemas principais de RH são projetados para gerenciar dados essenciais, como folha de pagamento e benefícios, em um banco de dados centralizado e acessível. Embora tradicionalmente referido como sistemas de informação de recursos humanos (HRIS) ou sistemas de gestão de recursos humanos (HRMS), o termo HCM tornou-se mais prevalente recentemente. As empresas usam software básico de RH para manter perfis detalhados de funcionários, armazenar documentos importantes e analisar tendências organizacionais de uma perspectiva abrangente. Normalmente usados ​​pelos departamentos de RH, esses sistemas permitem que os gerentes de RH monitorem os registros dos funcionários e gerem relatórios sobre as principais métricas. Muitas soluções básicas de RH incluem recursos de autoatendimento, permitindo que os funcionários atualizem seus benefícios ou detalhes de contato de forma independente, agilizando assim os processos de RH. Freqüentemente, o software principal de RH é integrado a um conjunto mais amplo de gerenciamento de RH ou oferece compatibilidade com aplicativos de RH de terceiros para aprimorar sua funcionalidade em diversas operações de RH.