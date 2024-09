Software de rastreamento de cookies - Aplicativos mais populares - Albânia Mais populares Adicionados recentemente

Cookies são pequenos arquivos de texto utilizados para monitorar informações do usuário, como endereços IP e atividades de navegação quando visitam o site de uma empresa. O software de rastreamento de cookies examina sites para detectar e catalogar várias tecnologias de rastreamento, como cookies, beacons, tags, pixels de rastreamento, objetos locais, plug-ins e conteúdo integrado, como vídeos. Isso permite que as empresas divulguem esses rastreadores aos usuários, obtenham consentimento para rastreamento de usuários e cumpram regulamentações de privacidade, como GDPR e ePrivacy, que exigem o consentimento do usuário antes de ativar cookies. O software de rastreamento de cookies normalmente consiste em scripts leves que são facilmente implantados em sites existentes. Assim que a verificação de cookies e rastreadores for concluída, o software gera um aviso de cookie contendo as descobertas. Este aviso pode então ser integrado pelas equipes de privacidade em formulários de consentimento e políticas de privacidade. O software de rastreamento de cookies geralmente funciona junto com o software de gerenciamento de consentimento para automatizar o tratamento das preferências de rastreamento do usuário. Ele difere do software de gerenciamento de tags, que se concentra em ajudar os profissionais de marketing no gerenciamento de rastreadores principalmente para fins publicitários. O software de rastreamento de cookies é projetado especificamente para auxiliar a equipe de privacidade de uma empresa na identificação de tecnologias de rastreamento de sites para conformidade com os regulamentos de privacidade, garantindo a proteção dos dados do usuário.