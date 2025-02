Software de marketing conversacional - Aplicativos mais populares - Suriname

Hoory Conversations

Hoory é um assistente de suporte ao cliente com tecnologia de IA que ajuda sua empresa a automatizar as comunicações com o cliente e fornecer suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem atrasos, transformando cada interação em uma experiência perfeita para o cliente. Alimentado por IA conversacional, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, Hoory vai além da automação. Ele entende a intenção do cliente, fornece respostas relevantes e aumenta a fidelidade do cliente, ao mesmo tempo que economiza tempo e reduz custos comerciais. E, além de seus recursos avançados de IA, o Hoory funciona como uma caixa de entrada compartilhada, oferecendo aos seus agentes uma maneira perfeita de se comunicar com os clientes. Principais recursos ● Inbox Assuma o controle de todas as comunicações com os clientes por meio deste sistema de gerenciamento completo, onde você pode - realizar e acompanhar todas as interações com os clientes - fazer com que seus agentes assumam as conversas do seu assistente de IA - acessar os históricos de conversas e outros dados dos seus clientes (incluindo informações de contato, localização e outros identificadores) - filtrar conversas por tags, status de consulta, responsáveis, localização, etc. - analisar o histórico de navegação e atividades dos usuários para entender melhor sua jornada - organizar conversas adicionando tags e notas - marcar conversas prioritárias com uma estrela para melhor identificar seus usuários selecionados ● Treinamento Treine seu assistente de IA para fornecer suporte preciso e eficiente aos seus clientes - identifique dúvidas comuns dos clientes e ensine Hoory a fornecer respostas instantâneas para cada pergunta - torne as conversas mais interativas e objetivas adicionando botões, links e imagens - adicione personalização para cada interação, fazendo com que Hoory use o nome do cliente, faça referência à sua localização, etc. ● Colaboração em equipe Convide membros da equipe para utilizarem seu assistente de IA juntos e oferecerem suporte aos clientes de forma colaborativa. Gerencie permissões individuais e atribua tarefas específicas aos especialistas certos. ● Estilo de widget personalizável para combinar com a identidade da sua marca, nomeando seu widget, escolhendo uma das muitas opções de avatar e configurando o esquema de cores correto. ● Reconhecimento de fala Dê aos seus clientes mais opções de comunicação fazendo com que seu assistente de IA converta facilmente fala em texto e vice-versa. Próximos recursos ● Pessoas Acesse toda a sua base de clientes no aplicativo Pessoas com pesquisa avançada para visualizar e gerenciar todas as interações com os usuários finais. ● Suporte multilíngue Trabalha em um mercado multilíngue? Forneça suporte ao cliente em mais de 100 idiomas, treinando Hoory em vários idiomas ao mesmo tempo, criando um único diálogo. ● Formulários Colete mais informações dos clientes e aproveite melhor seu assistente de IA usando conversas para acionar os formulários corretos de coleta de dados. ● Entidades Forneça maior personalização criando entidades personalizadas e permitindo que seu assistente de IA reconheça essas entidades (por exemplo, país, e-mail, número de telefone, número de conta etc.) nas consultas dos clientes e execute ações condicionais com base nelas. ● Diálogos Faça com que seu assistente realize conversas em várias etapas e crie diálogos envolventes com seus clientes.