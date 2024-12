Software de marketing conversacional - Aplicativos mais populares - Maurício Mais populares Adicionados recentemente

O software de marketing conversacional, também conhecido como software de marketing de mensagens, inicia interações personalizadas e individuais com clientes em potencial, orientando-os para recomendações ou ofertas de produtos específicos. As marcas de consumo empregam essa tecnologia para identificar compradores interessados ​​em redes sociais ou sites de produtos, responder a dúvidas, recomendar produtos ideais e fazer a transição perfeita dos clientes para gateways de pagamento ou representantes de vendas para fechamento de transações. Com recursos integrados de chatbot e inteligência artificial, os departamentos de vendas podem projetar fluxos de resposta inteligentes, orientando os visitantes através de conversas significativas com base na atividade do usuário e outros detalhes contextuais. Isso permite que as empresas acompanhem os clientes interessados ​​que talvez não façam uma compra imediata, dando continuidade à conversa sem problemas. As plataformas de marketing conversacional elevam os padrões de atendimento ao cliente em grande escala, simplificando o processo de compra global 24 horas por dia. A utilização bem-sucedida dessas plataformas não apenas gera leads qualificados e valiosos, mas também fornece insights sobre os dados demográficos e as preferências dos clientes, acelerando, em última análise, o ciclo de vendas.