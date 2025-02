Software de inteligência conversacional - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

AmplifyReach

amplifyreach.com

Plataforma de automação conversacional multilíngue para equipes de vendas, marketing e suporte! AmplifyReach ajuda marcas e empresas a transformar o ciclo de vida do cliente inbound. O produto AmplifyReach é usado por mais de 3.000 marcas e empresas, incluindo empresas Fortune 500 no BFSI. * Nossa solução multilíngue, com mais de 12 idiomas com potencial para envolver mais de 3,2 bilhões de pessoas, ajuda marcas e empresas a automatizar o processo tradicional de várias etapas de coleta, verificação e estabelecimento de contato de novos clientes em poucos minutos. --> Mais de 25% de captação no engajamento inbound é observada em marcas ativas -> Idiomas: inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, mandarim/chinês, japonês, árabe, hindi, malaio, bahasa indonésio, russo * A solução ajuda a dimensionar as equipes de sucesso do cliente, automatizando tarefas recorrentes. -> Mais de 60% de automação de tarefas recorrentes são possíveis dentro de 6 a 9 meses com ROI de 3 a 10 vezes * Plataforma de inteligência aumentada - Solução unificada com software de chat ao vivo multilíngue para humanos com chatbot multilíngue totalmente integrado. A equipe humana usa o mesmo software AmplifyReach em canais Web, móveis, sociais e de mensagens, como WhatsApp, Facebook Messenger * Análise unificada e aprofundada do desempenho do chatbot e da equipe humana. * Integração profunda pronta para uso com CRMs e contatos para ZenDesk, FreshDesk, Zoho, SalesForce, HubSpot e mais de 1.000 outras opções com Zapier. Soluções da plataforma AmplifyReach Catalyst * Chatbot - Construa Chatbot - Não é necessário código! * LiveChat - Ajuda onde o Chatbot não consegue! * Classificador - Melhore seus aplicativos com o Natural Language Classifier! * Classificação IAB - Classificador Contextual - Solução AdTech * Core NLP - Inteligência Contextual usando Core NLP Engine