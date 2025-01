Software de inteligência conversacional - Aplicativos mais populares - Paraguai

nativeMsg

nativemsg.com

NativeMsg é especializada na criação de experiências de conversação inovadoras para empresas usando inteligência artificial (IA) e canais de mensagens ricos. Nossa plataforma consolida canais de comunicação distintos, como SMS, RCS (Rich Communication Services), Mensagens Empresariais do Google e mídias sociais em uma interface unificada, permitindo que as empresas interajam com os clientes de maneira mais eficaz. Essas soluções ajudam as empresas a melhorar o atendimento ao cliente, aumentar o envolvimento, impulsionar as vendas e aumentar a eficiência geral. Além disso, NativeMsg fornece recursos analíticos e de relatórios que oferecem insights sobre o comportamento do cliente e padrões de interação. A plataforma pode ser integrada aos sistemas CRM existentes, o que ajuda as empresas a rastrear e gerenciar as conversas dos clientes com mais eficiência. Essas soluções são construídas em torno de chatbots e IA, tornando as interações perfeitas, personalizadas e instantâneas, com disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa tecnologia foi projetada para ser escalável e flexível, garantindo que possa acomodar o crescimento das empresas e as necessidades em constante mudança em diferentes setores.