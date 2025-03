Software de inteligência de conversação - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de inteligência de conversação (CI) registra, transcreve e avalia ligações de vendas. Ao examinar essas chamadas, o software de CI identifica palavras-chave e tópicos de conversa, permitindo que os usuários naveguem rapidamente para pontos específicos em conversas de vendas gravadas para uma análise aprofundada. As empresas podem aproveitar o software de CI para documentar discussões cruciais com potenciais compradores, identificar tópicos de conversa potencialmente arriscados ou não conformes, fornecer orientação a novos representantes de vendas com base nas melhores práticas e explorar vários casos de uso derivados da análise e transcrição de chamadas de vendas.