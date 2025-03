Capturi

capturi.ai

Capturi é o software de IA conversacional líder da Escandinávia, projetado para analisar automaticamente as interações da sua empresa com clientes potenciais, clientes e cidadãos. Esta solução avançada de IA oferece insights exclusivos que podem ser rapidamente traduzidos em valor mensurável. A Capturi oferece três soluções principais que transformam a experiência do cliente em um ativo valioso: O Insights fornece insights acionáveis ​​baseados em dados para ajudar sua equipe a atingir todo o seu potencial, melhorar a satisfação do cliente, aumentar a retenção e trabalhar com mais eficiência. Esses insights também estabelecem as bases para a automatização de fluxos de trabalho. O Assistant atua como copiloto para seus agentes, garantindo que eles tenham as informações corretas para fornecer respostas rápidas e precisas. O Assistente entende o problema do cliente e sugere a solução necessária para que os agentes estejam bem preparados ao atender a chamada. O AI Agent lida com consultas de rotina, permitindo que sua equipe se concentre em tarefas mais complexas. As respostas do AI Agent são baseadas nas melhores práticas comprovadas de suas conversas anteriores. Se você quiser iniciar uma conversa com nossa equipe e ver a plataforma em primeira mão, a porta está sempre aberta, então fique à vontade para tomar um café na Ankersgade 12e, 1.tv em Aarhus C, Dinamarca.