Software de inteligência de conversação - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Convin

convin.ai

Convin é um software de contact center apoiado por IA que usa inteligência de conversação para gravar, transcrever e analisar conversas de clientes. Convin oferece suporte a contact centers omnicanal e realiza auditorias de qualidade em chamadas, chats e e-mails. É a sua solução completa para triplicar o desempenho do seu contact center, melhorando o desempenho do agente de forma holística, impulsionando a experiência do cliente e aumentando o ROI do seu contact center. Principais produtos da Convin: 1. Sistema de gerenciamento de qualidade: É a sua solução completa para escuta de chamadas, randomizador (para amostragem), auditoria de chamadas e relatórios personalizados. Deixe comentários de áudio e vídeo para feedback intuitivo e envio automático imediato de relatórios e feedback. 2. Controle de qualidade automatizado: elimine amostragem aleatória, preconceito humano e pontuação imprecisa com controle de qualidade automático. Monitore todas as conversas, incluindo chamadas, chats e e-mails, para entender o desempenho do agente e atribuir treinamento. 3. Sistema de gerenciamento de aprendizagem: aproveite o treinamento de agentes com um LMS robusto que inclui coaching manual, uma base de conhecimento, avaliações e cursos. Crie avaliações personalizadas para agentes, enriqueça a base de conhecimento com as informações necessárias e acompanhe a participação dos agentes em sessões de coaching. 4. Coaching automatizado: Leve o coaching de call center um degrau mais alto com coaching automatizado ponto a ponto direcionado. Controle as sessões de treinamento do call center que são atribuídas automaticamente pela IA com base nas conversas dos agentes com melhor desempenho. Reduza o tempo de integração do agente em 60% e aumente o ROI anual do call center. 5. Análise do comportamento de conversação: rastreie e analise tendências de ganhos e perdas por trás das interações entre agente e cliente e aproveite o comportamento, as ações e as frases das chamadas para gerar mais negócios vencedores. Replique o comportamento vencedor e elimine o comportamento perdedor para impulsionar um negócio bem-sucedido e próspero. 6. Inteligência do cliente: libere os insights ocultos nas chamadas dos clientes usando a inteligência do cliente. Encontre palavras-chave e frases que levaram a negócios ganhos e perdidos. Ouça as conversas dos clientes para descobrir concorrentes, objetivos, características do produto, concorrência e sentimentos. 7. Inteligência de conversação: libere minas ocultas de informações valiosas por trás de cada conversa entre agente e cliente. Obtenha insights valiosos para impulsionar decisões mais estratégicas e resultados de negócios. Reduza tarefas repetitivas e redundantes, como anotações, entrada de dados, etc.