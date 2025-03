Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de pagamento de empreiteiros permite que os empregadores enviem pagamentos digitais a empreiteiros independentes e freelancers. Este software permite que as empresas paguem trabalhadores não empregados por meio de depósito direto, cartões de pagamento, integrações de processadores de pagamento ou carteiras digitais. Ele garante a conformidade com códigos e regulamentações fiscais relevantes sem a necessidade de cheques em papel, planilhas ou software de pagamento não projetado especificamente para pagamentos de prestadores de serviços. Algumas soluções de pagamento de prestadores de serviços são adaptadas para pagamentos nacionais dentro de um único país, como os Estados Unidos, enquanto outras oferecem suporte a pagamentos internacionais em diversas moedas. As empresas que normalmente usam esse software incluem aquelas que dependem de empreiteiros – geralmente chamados de gig workers ou 1.099 trabalhadores – em setores como saúde, hotelaria, varejo e construção. O pessoal de RH utiliza essas plataformas para processar pagamentos e manter a conformidade fiscal, enquanto os contratantes muitas vezes podem acessar fundos e acompanhar ganhos por meio de um portal dentro da plataforma.