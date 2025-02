Software de pagamento de empreiteiro - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Velocity Global

A Velocity Global acelera o futuro do trabalho além das fronteiras. Sua plataforma de trabalho global simplifica a experiência do empregador e do talento para trabalhar com qualquer pessoa, em qualquer lugar e de qualquer maneira. Empregadores e talentos interagem com apenas um clique por meio de sua tecnologia proprietária de gerenciamento de força de trabalho baseada em nuvem, apoiada por experiência personalizada e escala global incomparável. Como o maior Employer of Record global (também conhecido como International PEO) em 185 países e em todos os 50 Estados Unidos, mais de 1.000 marcas confiam na Velocity Global para construir equipes globais sem o custo ou a complexidade de criar entidades legais estrangeiras ou registros estaduais. A empresa oferece serviços adicionais, incluindo Conformidade de Contratantes Independentes para avaliar uma força de trabalho e Agente de Registro (AoR) para agilizar os pagamentos aos contratados. A Velocity Global foi nomeada “Líder” em serviços de Global Employer of Record pela proeminente empresa de análise NelsonHall. Fundada em 2014, a empresa conta com centenas de funcionários em seis continentes.