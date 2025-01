Software de pagamento de empreiteiro - Aplicativos mais populares - Palau

RemotePass

RemotePass é a plataforma global de integração e folha de pagamento mais poderosa e fácil de usar para equipes globais. Nossa visão é criar um mundo onde qualquer pessoa possa trabalhar em qualquer lugar e ter acesso a benefícios e serviços financeiros. Ao eliminar a complexidade do processo, estamos reinventando a folha de pagamento e os benefícios para empresas e equipes remotas voltadas para o futuro. Para as empresas, nossa solução multifuncional ajuda você a controlar todo o ciclo de vida do trabalho remoto, permitindo integrar, pagar e gerenciar equipes remotas em 150 países, sem esforço. Para equipes e prestadores de serviços, o RemotePass garante que você receba o pagamento no prazo e na forma de pagamento e moeda de sua escolha, e nosso superaplicativo oferece acesso contínuo aos principais serviços e benefícios financeiros, não importa onde você esteja no mundo. Nossa equipe está focada na experiência do usuário e operamos um produto complexo com UX de nível consumidor. Nos preocupamos profundamente em permitir que as equipes de RH e finanças evitem o trabalho manual e permaneçam em conformidade, para que você possa se concentrar em atrair e reter os melhores talentos globais. Reserve uma demonstração hoje para descobrir como o RemotePass pode tornar sua integração e folha de pagamento realmente fáceis. RemotePass: embarque e pague qualquer pessoa, de qualquer lugar.