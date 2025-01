Software de gerenciamento de empreiteiros - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff é uma solução de software de análise de força de trabalho de ponta projetada para aumentar a produtividade de equipes remotas, híbridas e internas, garantindo ao mesmo tempo uma experiência positiva para os funcionários. O Hubstaff se integra a mais de 30 aplicativos para que sua empresa funcione com mais eficiência. Você pode ver como o trabalho acontece com recursos como rastreamento de tempo, capturas de tela, rastreamento de atividades, rastreamento de URL e aplicativos, métricas de análise de força de trabalho, folha de pagamento e faturamento automáticos, agendamento, monitoramento de GPS e localização e planilhas de horas. Disponível para Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS e Android. Nossa missão é ajudar todos a terem um dia de trabalho mais produtivo. Este compromisso significa priorizar o desempenho máximo sem comprometer um ambiente de trabalho gratificante para todos. Experimente o impacto transformador do Hubstaff na eficiência e no sucesso da nossa organização. Veja como a Hubstaff se tornou um ativo inestimável para os negócios de nossos clientes: - Aumento da produtividade: conseguimos um aumento notável de 5% na produtividade ao automatizar perfeitamente os processos de PTO. - Alocação Estratégica de Recursos: A implementação do Hubstaff economizou um quadro de funcionários equivalente a 10 funcionários, aumentando a eficiência operacional. - Ganhos de negócios e resultados financeiros aprimorados: fundamental para conquistar novas oportunidades de negócios e melhorar significativamente os resultados financeiros. - Tempo de inatividade zero: desfrute de operações ininterruptas com tempo de inatividade zero, garantindo um fluxo de trabalho contínuo e tranquilo. - Processos eficientes de folha de pagamento e RH: Simplificou todos os processos de folha de pagamento e RH, reduzindo despesas administrativas e garantindo precisão. - Redução de custos em projetos: obtive economias substanciais variando de 10% a 25% em vários projetos, aumentando a lucratividade geral. - Maior valor para o cliente: Alcançamos um notável aumento de 30% no valor oferecido aos clientes, elevando os padrões de serviço. - Otimização de tarefas: economia de custos de 25% obtida através da eliminação de tarefas desperdiçadas e da melhoria da utilização geral de recursos. - Redução de Custos de Contratação: Reduzir os custos de contratação em 25%, mitigando riscos associados a más contratações e otimizando processos de recrutamento. - Retenção de funcionários: capacita os melhores funcionários com os dados necessários para promoções mais rápidas, resultando em maior retenção de funcionários. A Hubstaff provou ser uma ferramenta fundamental na busca pela excelência de nossos clientes, gerando resultados tangíveis em diversas operações de negócios. Abrace o futuro do trabalho com a Hubstaff!