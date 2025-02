Software de gerenciamento de contratos - Aplicativos mais populares - Tunísia

Juridoc

juridoc.com.br

Juridoc é uma solução PaaS completa para documentos jurídicos mais inteligentes. Para facilitar a criação, negociação, assinatura e gerenciamento de contratos, nossa plataforma exclusiva permite que você tenha controle total do fluxo de trabalho de seus documentos jurídicos. Juridoc ajuda você a melhorar sua conformidade e eficiência, reduzindo em 80% o tempo para gerar documentos legais livres de erros. Quanto tempo, quanto dinheiro as pessoas perdem a cada ano fazendo as mesmas tarefas repetidas vezes, enviando o documento errado ao destinatário com informações erradas? Gravidade do Problema: - - O custo anual para negociar contratos em grandes empresas é superior a 1,3B$ - O custo de negociação excede o valor do contrato em 31% dos casos* Necessidades: - Garantir as margens e a rentabilidade dos contratos - Otimizar o procedimento de validação e redução do tempo de assinatura - Feche negócios com mais rapidez - Tenha alertas personalizados sobre os principais prazos do contrato - Acesse a versão digitalizada dos ativos contratuais - Acompanhe o status dos contratos O Juridoc disponibiliza um ambiente único e totalmente digital para a automação, negociação, execução e renovação de todos os contratos, incluindo todas as partes, todas as edições e todas as assinaturas. Juridoc elimina a necessidade de provedores terceirizados de assinatura eletrônica, e-mail e Word. Isto elimina a fragmentação do processo contratual e elimina potenciais lacunas e vulnerabilidades de conformidade. Com Juridoc, você economizará muito tempo e dinheiro.