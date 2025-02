Software de gerenciamento de contratos - Aplicativos mais populares - Suriname

Ontra

A Ontra é líder global em automação e inteligência de contratos para empresas privadas de gestão de ativos. A plataforma Ontra combina software habilitado para IA com uma rede mundial de advogados altamente treinados para modernizar fluxos de trabalho jurídicos recorrentes. As soluções da Ontra melhoram todos os aspectos do ciclo de vida do contrato – desde a negociação e processamento de contratos de rotina até o rastreamento de obrigações em acordos complexos. Em última análise, a Ontra reduz o tempo, as despesas e os riscos associados à gestão de contratos, libertando os seus clientes para se concentrarem noutras prioridades estratégicas. Automação de Contratos A Automação de Contratos da Ontra é uma forma superior de negociar e gerenciar contratos rotineiros com simplicidade e rapidez. A Automação de Contratos une uma rede global de advogados experientes com o Ontra Synapse, nosso software baseado em IA desenvolvido para os mercados privados. Essa combinação humana no circuito permite o processamento eficiente de contratos de rotina com resultados precisos e confiáveis. O Insight Ontra permite que os principais gestores de fundos do mundo centralizem seus documentos, comparem e comparem as principais disposições e cumpram as obrigações contratuais. Nosso software habilitado para IA transforma documentos para que os dados do contrato sejam acessíveis e acionáveis. Junte-se às mais de 600 empresas de investimento que usam as soluções da Ontra para obter vantagem competitiva e nunca perder o compromisso do investidor. Ontra Atlas Ontra Atlas é uma solução de software de gerenciamento de entidades centralizada para gerenciar, acionar e compartilhar informações de entidades, gráficos de estrutura e documentos relacionados. Ao implantar o Ontra Atlas, os gestores de fundos podem reduzir as tarefas manuais demoradas associadas à manutenção das informações da entidade, ao mesmo tempo que centralizam os esforços de conformidade, diminuem custos e melhoram a colaboração. Ontra Synapse AI Ontra Synapse é uma solução de IA líder do setor desenvolvida para automatizar fluxos de trabalho jurídicos críticos, porém rotineiros, nos mercados privados. O Ontra Synapse supera os desafios associados à IA convencional, combinando o repositório líder mundial de dados de contratos específicos do setor com um casamento inovador de modelos proprietários de aprendizado de máquina e experiência humana. Este emparelhamento exclusivo mitiga os erros inerentes à tecnologia convencional de IA, fornecendo uma solução superior e confiável. Ao adotar o Ontra Synapse, os gestores de fundos podem eliminar processos jurídicos manuais desatualizados, reduzindo riscos, diminuindo custos e aumentando a produtividade da equipe jurídica.