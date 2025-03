Software de marketing de conteúdo - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Shorthand

Shorthand é a principal plataforma para a criação de conteúdo digital envolvente para a web. O editor simples do Shorthand permite que qualquer pessoa crie, edite e publique experiências de leitura impressionantes em minutos – sem necessidade de habilidades em código ou web design. Agora, as equipes de mídia, marketing e comunicação podem criar conteúdo imersivo em grande escala, gerando um envolvimento mais profundo do público, melhores métricas e resultados mais sólidos para sua marca. A abreviação permite que os usuários colaborem com facilidade. Ao reunir sua equipe em um espaço de trabalho do Shorthand, você pode melhorar a colaboração no conteúdo e enviá-lo com mais rapidez. Vários usuários podem trabalhar juntos em um determinado conteúdo sem qualquer interrupção. Além do mais, os temas personalizados significam que todo o conteúdo publicado permanece dentro da marca. E com opções de publicação flexíveis, os usuários podem publicar seu conteúdo do Shorthand em praticamente qualquer lugar — via AWS, seu CMS, hospedagem do Shorthand ou incorporando diretamente em seu site. Temos orgulho de dizer que nossos clientes — incluindo a BBC, Salesforce, Unicef, a Universidade de Cambridge e Manchester City — publicam alguns dos conteúdos mais cinematográficos e envolventes da web. Isso inclui tudo, desde revistas digitais e recursos longos até comunicações internas, histórias de marcas, blogs - até mesmo uma sala de fuga virtual! Shorthand oferece um retorno substancial sobre o investimento, com os clientes apresentando consistentemente melhorias radicais em suas métricas de engajamento. A Shorthand foi fundada em Brisbane, Austrália e hoje é uma empresa verdadeiramente global. Somos um grupo de geeks com arte e coração, dedicados a ajudar equipes de conteúdo a construir o conteúdo digital mais impressionante e impactante do mundo.