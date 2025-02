Software de marketing de conteúdo - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Showpad

Showpad é o sistema operacional de capacitação (eOS™) líder mundial que alinha as equipes de vendas e marketing em torno de interações de alto impacto com os compradores, ao mesmo tempo que gera os insights necessários para melhorar continuamente as taxas de conversão. O impacto final: os vendedores fecham mais negócios e mais rápido com o Showpad. O principal mecanismo de gerenciamento de conteúdo de vendas do Showpad permite que as equipes de receita criem um balcão único com curadoria para encontrar, gerenciar e distribuir conteúdo de alto impacto em escala. Para os profissionais de marketing, o Showpad alinha as equipes em torno do conteúdo mais recente da marca com a governança certa para melhorar a adoção do conteúdo e fornece insights do fundo do funil para que as equipes possam investir mais no conteúdo certo. Os profissionais de capacitação usam a plataforma para impulsionar o alinhamento multifuncional e criar campanhas de treinamento escalonáveis ​​e direcionadas. Os vendedores têm acesso a todos os recursos certos para se posicionarem como consultores de confiança para as equipes de compras atuais. As equipes de compras se beneficiam de vendedores mais bem preparados para compreender seus desafios únicos e conectá-los à solução certa em seu portfólio. Em parceria com organizações de todos os tamanhos e níveis de maturidade em mais de 50 países, a Showpad apoia o alinhamento estratégico e a eficiência entre as equipes de receita. De PMEs a marcas empresariais como Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson e Coca-Cola EuroPacific Partners, o Showpad é um acelerador de receitas comprovado. Com sede dupla em Chicago, IL e Ghent, Bélgica, a Showpad é alimentada por uma força de trabalho global diversificada.