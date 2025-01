Plataformas de experiência de conteúdo - Aplicativos mais populares - Paquistão

FORTVISION

fortvision.com

Aumente suas vendas, obtenha mais assinantes de e-mail e mostre ao seu público conteúdo dinâmico e personalizado com a plataforma de automação de marketing e personalização web da FORTVISION. FORTVISION é a maneira mais inteligente de melhorar o engajamento e as taxas de conversão em um só lugar. Chame a atenção dos usuários com automações personalizadas e ganhe mais vendas por meio de elementos dinâmicos personalizados no site, e-mail, SMS, WhatsApp, anúncios e landing pages. FORTVISION é um balcão único para melhorar todas as suas conversões de vendas e marketing usando fontes de dados internas e externas, incluindo software de CRM externo. Com nosso plugin, os dados são coletados, analisados ​​e segmentados com base na geolocalização do usuário, fonte de tráfego, comportamento online, histórico de compras e muito mais. Usando automação de marketing omnicanal e personalização web, a FORTVISION oferece soluções de abandono de carrinho, otimização de conversão e análises inteligentes. Personalização da web: gere leads e gere conversões com o software de personalização da web da FORTVISION. Personalizar a experiência de navegação ou compra dos visitantes contribuirá muito para impactar positivamente seus resultados financeiros. Com FORTVISION você pode personalizar qualquer elemento ou conteúdo. Adicione ou substitua elementos de acordo com o perfil do visitante ou interação com o site. Recomende produtos e conteúdos aos seus visitantes com base nas suas preferências de navegação. Dados: Com o FORTVISION, todos os seus dados ficam conectados, gerenciados em um só lugar e permitem criar automações adequadas. Nossa plataforma de dados se alimenta de fontes de dados internas e externas, permitindo que você a aproveite para gerar insights mais precisos e decisões mais inteligentes. Transforme dados em segmentação, atribua usuários a públicos predefinidos com base na interação do usuário com o site e direcione o público certo no momento certo. Em seguida, comece a envolver seus usuários mostrando conteúdo personalizado com base em seu segmento. Automação de marketing: envolva seu público, promova vendas e melhore a retenção de clientes usando campanhas de marketing por e-mail, SMS e WhatsApp. Quando você configura campanhas de automação, o FORTVISION trabalha para você, mesmo depois do expediente. Crie fluxos de automação de e-mail de boas-vindas de integração, automações por SMS de lembrete de abandono de carrinho, individuais