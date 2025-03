Cohley

Cohley é uma plataforma de software que ajuda marcas a dimensionar suas estratégias de conteúdo – desde vídeos do iPhone até fotografia profissional e análises de texto – para melhorar seu desempenho digital. No ambiente de marketing atual, as marcas precisam de mais conteúdo do que nunca. Entre otimizar anúncios digitais, garantir que eles apresentem ótimo conteúdo em campanhas de marketing por e-mail e postar consistentemente em canais sociais e atualizar o conteúdo do site, há muito o que acompanhar. O objetivo da Cohley é continuar a ajudar as melhores marcas do mundo a gerar o conteúdo de que necessitam através de criadores terceirizados avaliados, permitindo que essas marcas gerem grandes volumes de conteúdo diversificado e acionável por uma fração do custo. Quer sejam fotos de marca ou vídeos feitos por criadores em iPhones ou fotografias mais refinadas e de alta resolução criadas por nossa rede de fotógrafos, Cohley é o mecanismo de conteúdo que fornece aos profissionais de marketing os ativos de que precisam para vencer nos canais digitais.