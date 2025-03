Software de distribuição de conteúdo - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Zemanta

Zemanta é a primeira plataforma multicanal de demanda do mundo construída para otimização do comportamento pós-clique. Zemanta foi construído inteiramente em torno da ideia de ajudar os anunciantes a gerar engajamento – seja visitas, visualizações, leads ou conversões – tudo a partir de suas campanhas publicitárias programáticas. Existimos para melhorar radicalmente a experiência geral de publicidade on-line, de forma que os consumidores realmente queiram interagir com a publicidade. Zemanta ajuda os anunciantes a superar as métricas de alcance e frequência fundamentalmente falhas, determinando quais canais e criativos levam os usuários certos a interagir com seus anúncios e sites. Essa abordagem exclusiva oferece aos anunciantes a oportunidade de capturar o verdadeiro envolvimento do consumidor e o retorno sobre os gastos com publicidade. Por meio de IA avançada e automação, Zemanta One capacita marcas e agências a comprar publicidade otimizada para engajamento pós-clique, aproveitando ao máximo cada investimento em publicidade gasto em display, vídeo e canais nativos na web. pIncorporamos seus dados de análise da web na plataforma da Zemanta, em seu gerenciamento automatizado de campanhas e licitantes. Ao contrário de outros DSPs, oferecemos integração perfeita entre Google Analytics e Adobe. Zemanta permite que você dê lances usando metas como Custo por Minuto no Site (Tempo no Site). Zemanta foi originalmente construído com base no contexto e na semântica – não em cookies e segmentação de público. Portanto, a Zemanta pode atingir públicos e impressões como outras DSPs, mas à medida que o mundo se afasta dessas abordagens, estamos posicionados para ajudar os anunciantes a sobreviver e prosperar. A experiência única de Zemanta em análise semântica e abordagem para lances e otimização de campanhas oferece uma vantagem ainda maior para os anunciantes que utilizam nossa plataforma.