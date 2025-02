Software de distribuição de conteúdo - Aplicativos mais populares - Togo

SocialPilot

SocialPilot é uma ferramenta de automação de marketing de mídia social que ajuda você a agendar e analisar suas atividades de marketing de mídia social e, assim, aumentar a eficiência e o alcance de sua mídia social. 1) Você pode conectar mais de 9 redes de mídia social como Facebook, Twitter, Instagram, Google Meu Negócio, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok e VK com SocialPilot. 2) Compartilhe até 500 postagens e conecte mais de 100 perfis com apenas uma conta do SocialPilot. 3) Gerencie suas conversas nas redes sociais com o Social Inbox. 4) Adicione até 10 membros da equipe em sua conta do SocialPilot para delegar compartilhamento e agendamento com o recurso Colaboração em equipe. 5) Agende centenas de postagens por vez, enviando um CSV com o recurso de agendamento em massa. 6) Crie postagens personalizadas para contas sociais individuais de cada vez e também mencione outros perfis do Facebook e Twitter para maior engajamento. 7) Analise suas atividades de marketing de mídia social com análises e relatórios de mídia social fáceis de entender. 8) Veja quando e o que você programou visualmente com o Calendário de Mídia Social. 9) Nunca fique de fora de novas ideias de conteúdo, selecione sugestões de conteúdo e salve-as como rascunhos para uso posterior. Adicione conteúdo selecionado e feeds RSS para uma fila sem fim. 10) Não espere mais pelas credenciais da conta de mídia social do seu cliente - basta convidá-lo e gerenciar suas contas sociais sem esforço com o recurso Gerenciamento de Clientes. 11) Crie seus próprios domínios de marca personalizados para obter mais visibilidade e reconhecimento com os encurtadores de URL que o SocialPilot fornece e livre-se de URLs longos, indesejados e de aparência feia. 12) Aumente suas postagens no Facebook logo no momento em que você as agenda.