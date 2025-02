Software de rede de distribuição de conteúdo (CDN) - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Vodlix

vodlix.com

A Vodlix é uma plataforma de streaming de vídeo com etiquetas brancas e OTT (Over-the-the-top) que oferece soluções baseadas em nuvem para necessidades de IPTV e VOD (vídeo sob demanda). Ele permite que empresas e indivíduos criem e lançem seus próprios serviços de streaming de vídeo com facilidade, sem precisar construir tudo a partir do zero. A Vodlix oferece uma experiência de visualização de alta qualidade para os usuários finais, com recursos como EPG (Guia do Programa Eletrônico) e TV ao vivo, que permitem aos espectadores navegar facilmente por uma lista completa do que está ativado e assistir seus programas favoritos enquanto eles são transmitidos. Além disso, a Vodlix oferece um sistema de gerenciamento de pacotes, o que facilita oferecer aos espectadores pacotes personalizáveis ​​de conteúdo, fornecendo maior flexibilidade e controle sobre o que os espectadores podem acessar. Com preços transparentes que incluem codificação de vídeo e nenhum custo adicional para aplicativos móveis e de TV em planos profissionais e corporativos, a Vodlix ajuda as empresas a maximizar sua receita e minimizar os custos. A Vodlix também oferece uma variedade de recursos de segurança e suporte ao cliente para garantir que seu serviço de streaming funcione de maneira tranquila e segura. No geral, a Vodlix é uma plataforma abrangente de streaming de vídeo que fornece empresas e indivíduos com as ferramentas necessárias para criar um serviço de streaming bem -sucedido.