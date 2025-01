Mais populares Adicionados recentemente Software de rede de distribuição de conteúdo (CDN) - Aplicativos mais populares - Nova Zelândia

Os provedores de Content Delivery Network (CDN) oferecem uma rede de servidores e serviços projetados para melhorar o desempenho do site, entregando conteúdo com eficiência. CDNs utilizam pontos de presença (PoPs) distribuídos geograficamente para otimizar a entrega de conteúdo digital do servidor de origem ao PoP mais próximo do usuário. Essa estratégia reduz a latência e melhora o tempo de carregamento dos sites. As organizações aproveitam os serviços CDN, como cache da web, roteamento de solicitações e balanceamento de carga do servidor, para garantir a entrega confiável de conteúdo. Exemplos de empresas que se beneficiam das CDNs incluem plataformas de streaming de vídeo online e sites de comércio eletrônico, que dependem de um desempenho web rápido e consistente. As CDNs são frequentemente integradas a serviços de hospedagem na web para otimizar as velocidades de entrega de conteúdo, embora algumas CDNs também ofereçam soluções de hospedagem independentes. Certos sistemas de gerenciamento de conteúdo fornecem compatibilidade integrada com CDNs, permitindo que os usuários melhorem facilmente o desempenho do site.