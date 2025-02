Software de curadoria de conteúdo - Aplicativos mais populares - Suriname

Juicer

juicer.io

Juicer é a ferramenta de agregação de mídia social que permite que empresas e indivíduos selecionem e exibam perfeitamente conteúdo de mídia social em seus sites. Ele extrai facilmente conteúdo de várias contas sociais, incluindo Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, X/Twitter, YouTube e muito mais. Com opções fáceis de configuração e personalização, as paredes sociais do Juicer permitem que os usuários exibam conteúdo selecionado, de marca e gerado pelo usuário em seus sites. A ferramenta fornece filtros de moderação para controle de conteúdo e inclui um painel analítico avançado para insights em tempo real sobre engajamento social, tornando-a uma solução abrangente para centralizar e melhorar a visibilidade da marca em todas as plataformas. Benefícios do espremedor: - Solução estabelecida e confiável, com uma década de experiência no setor - Integração perfeita com mais de 15 plataformas de mídia social - Fácil configuração de feeds e contas, garantindo gerenciamento intuitivo e rápido - Controle total sobre o conteúdo através de opções de moderação e filtragem - Design personalizado para harmonizar com a estética única da marca - Seleção de temas pré-concebidos, garantindo um visual de feed consistente e apelativo - Gerenciamento prático com atualizações automatizadas de conteúdo, aumentando a eficiência - Ferramentas analíticas avançadas para rastrear o envolvimento do usuário e o desempenho do feed - Planos versáteis para empresas e indivíduos e um modelo de preços pré-pago para o plano empresarial - Widgets personalizáveis ​​e suporte API para integração perfeita com outros sites e aplicativos