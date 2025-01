Mais populares Adicionados recentemente Software de curadoria de conteúdo - Aplicativos mais populares - Nova Zelândia

O software de curadoria de conteúdo auxilia as empresas a descobrir e compartilhar conteúdo relevante de fontes externas com seu próprio público para fins de marketing. Esse conteúdo selecionado pode abranger materiais escritos, como artigos de notícias, postagens em blogs e mensagens de mídia social, bem como conteúdo visual, como infográficos e vídeos. As equipes de marketing utilizam software de curadoria de conteúdo para envolver seu público, atrair clientes em potencial, estabelecer credibilidade e mostrar liderança inovadora. O software de curadoria de conteúdo oferece recursos que permitem às equipes de marketing encontrar conteúdo específico do setor ou de um tópico e distribuí-lo ao seu público-alvo por meio de vários canais, como mídias sociais, boletins informativos ou sites. Para facilitar a distribuição, estas soluções de software podem integrar-se ou fornecer funcionalidades semelhantes a software de gestão de redes sociais ou software de marketing por e-mail. Algumas ferramentas de curadoria de conteúdo também incluem recursos para descobrir e coletar conteúdo gerado pelo usuário. Juntamente com o software de curadoria de conteúdo, as equipes de marketing também podem aproveitar outras soluções de marketing de conteúdo, como software de criação de conteúdo e software de análise de conteúdo, para aprimorar sua estratégia geral de marketing.