Software de análise de conteúdo - Aplicativos mais populares - Turquia

Parse.ly é uma plataforma analítica construída para conteúdo e projetada com a crença de que as empresas mais bem-sucedidas são aquelas com o melhor conteúdo. Vencer no mundo do conteúdo digital, porém, não é fácil. Você precisa criar ciclos de feedback e ouvir, por meio dos dados, o que seu público está lhe dizendo. Com 30 métricas exclusivas de atenção, rastreamento de assinantes e segmentação de público, criadores de conteúdo, analistas, editores, profissionais de marketing e profissionais de comunicação podem usar o Parse.ly para: - Expandir seus negócios e melhorar métricas importantes, como envolvimento do leitor, conversões e retenção por meio de dados insights orientados. - Aja com base em insights imediatos do público em tempo real ou analise dados históricos para obter uma imagem clara do passado e planejar o futuro. Com uma plataforma de personalização integrada, as equipes de produto podem usar o Parse.ly para criar experiências de conteúdo dinâmico alimentadas por dados e personalizadas pelos usuários em seus sites e em seus CMS ou WCM. Com nossa plataforma de pipeline de dados, cientistas e engenheiros de dados podem usar nossos dados enriquecidos de fluxo de cliques para gastar menos tempo na infraestrutura de dados e mais tempo em análises e insights de dados. Parse.ly trabalha com mais de 300 empresas usando sua infraestrutura de dados confiável: - A 4ª tecnologia web premium mais amplamente instalada em sites de alto tráfego (de acordo com BuiltWith). - Parse.ly é usado pelas principais empresas de mídia e entretenimento, marcas DTC, empresas Fortune 500, empresas B2B e qualquer pessoa que acredite que o conteúdo pode impulsionar seus negócios.