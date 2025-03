Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Ferramentas de segurança de contêineres - Aplicativos mais populares

As ferramentas de segurança de contêineres são essenciais para proteger os vários componentes das aplicações em contêineres, sua infraestrutura subjacente e redes conectadas. Os contêineres, amplamente adotados pelas equipes de DevOps, agilizam o empacotamento de unidades de software para desenvolvimento. Depois de desenvolvidos, esses contêineres são orquestrados, implantados e conectados, tornando a segurança crítica em todas as fases do seu ciclo de vida. O software de segurança de contêineres fornece recursos cruciais para gerenciar o acesso, testar medidas de segurança e proteger a infraestrutura em nuvem que hospeda esses aplicativos. Essas ferramentas ajudam os administradores a controlar quem pode acessar dados em contêineres e integrá-los aos aplicativos. Eles também oferecem recursos de teste para desenvolver políticas de segurança robustas, identificar vulnerabilidades de dia zero e simular ataques de ameaças conhecidas.