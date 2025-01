Ferramentas de segurança de contêineres - Aplicativos mais populares - Paquistão

Cycode

cycode.com

Cycode é a única solução de segurança de cadeia de suprimentos de software (SSC) ponta a ponta que fornece visibilidade, segurança e integridade em todas as fases do SDLC. Cycode integra-se com todas as suas ferramentas de pipeline de entrega de software e provedores de infraestrutura para permitir visibilidade completa e postura de segurança reforçada por meio de governança consistente e políticas de segurança. O Cycode reduz ainda mais o risco de violações com uma série de mecanismos de verificação que procuram problemas como segredos codificados, configurações incorretas do IAC, vazamentos de código e muito mais. O gráfico de conhecimento patenteado do Cycode rastreia a integridade do código, a atividade do usuário e os eventos em todo o SDLC para encontrar anomalias e evitar adulteração de código.