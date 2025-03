SimpSocial

simpsocial.com

A Simpsocial sabe como deve ser um moderno programa de contact center: rápido, escalável e cheio de recursos úteis. Ele fornece às equipes de vendas e suporte os recursos necessários para atender às cotas e fechar mais negócios rapidamente. Ele realiza isso oferecendo software multifuncional que permite que as equipes de vendas se comuniquem com os consumidores da maneira que preferem: por telefone, texto, email ou mídia social. A plataforma de marketing seqüencial de múltiplos toques da Simpsocial, criada para garantir que seus leads automotivos sejam tratados mais rapidamente, mais longos e com recursos mínimos! Possui integrações perfeitas com todos os principais CRMs, tornando-o essencial para 10x suas vendas. Mudar para o Simpsocial é simples para qualquer equipe, grande ou pequena. O Simpsocial é uma ferramenta de produtividade que permite automatizar seus fluxos de trabalho. Você gastará mais tempo criando relacionamentos com os clientes, em vez de recuperar o atraso em seus telefones se usar gatilhos. Além disso, os leads de contato de qualquer computador porque o Simpsocial lida com a tediosa tarefa de combinar leads de vários canais em uma única plataforma inteligente. É ainda melhor agora que nos concentramos em uma abordagem revolucionária para gerar leads: resposta massiva de chumbo via mensagens de texto e chamadas. Você quer aprender mais sobre o Simpsocial e o que isso pode fazer por você?