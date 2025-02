Provedores de serviços de terceirização de contact center - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

SimpSocial

SimpSocial sabe como deve ser um programa de contact center moderno: rápido, escalonável e cheio de recursos úteis. Ele fornece às equipes de vendas e suporte os recursos necessários para cumprir cotas e fechar mais negócios rapidamente. Ela consegue isso oferecendo um software completo que permite que as equipes de vendas se comuniquem com os consumidores da maneira que preferirem: por telefone, mensagem de texto, e-mail ou mídia social. A plataforma de marketing sequencial multitoque do SimpSocial construída para garantir que seus Leads Automotivos sejam tratados de forma mais rápida, por mais tempo e com recursos mínimos! Possui integrações perfeitas com todos os principais CRMs, tornando-o essencial para 10 vezes mais suas vendas. Mudar para o SimpSocial é simples para qualquer equipe, grande ou pequena. SimpSocial é uma ferramenta de produtividade que permite automatizar seus fluxos de trabalho. Você gastará mais tempo criando relacionamentos com os clientes, em vez de tentar se atualizar em seus telefones se usar gatilhos. Além disso, entre em contato com leads de qualquer computador porque o SimpSocial lida com a tediosa tarefa de combinar leads de vários canais em uma única plataforma inteligente. É ainda melhor agora que nos concentramos em uma abordagem revolucionária para gerar leads: resposta massiva de leads por meio de mensagens de texto e ligações. Quer saber mais sobre o SimpSocial e o que ele pode fazer por você?