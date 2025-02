Software de feedback de vídeo do consumidor - Aplicativos mais populares - Tunísia

Forsta

Por trás de cada ponto de dados do cliente está uma pessoa. Por trás de cada decisão comercial está uma pessoa. E como toda pessoa é única, o primeiro cliente a descobrir é você. A Forsta é a nova fronteira da experiência e tecnologia de pesquisa - uma empresa de tecnologia com uma diferença. A diferença é que ele colabora. Ele ouve e projeta a solução junto com os clientes. A Forsta adapta sua experiência líder de mercado e tecnologia de pesquisa às necessidades dos clientes, não o contrário. Existe para informar e inspirar tomadores de decisão. A Forsta Powers the HX (Human Experience) Plataform-uma premiada experiência abrangente e plataforma de tecnologia de pesquisa que quebra os silos entre CX (experiência do cliente), experiência do funcionário (Ex) e pesquisa de mercado. Isso permite que as empresas obtenham uma compreensão mais profunda e completa das experiências de seu público. A tecnologia da Forsta, combinada com sua equipe de consultores especializados, auxilia milhares de organizações em vários setores, incluindo serviços financeiros, hospitalidade, pesquisa de mercado, serviços profissionais, varejo e tecnologia. A Forsta é reconhecida como líder no Gartner® Magic Quadrant ™ de 2021 para a voz do cliente e líder no software G2 Grid® for Experience Management, software de análise de texto e software de pesquisa. A premiada plataforma Forsta HX também foi reconhecida no TMC Customer Experience Innovation Awards.