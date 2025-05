Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de gerenciamento de projetos de construção - Aplicativos mais populares

O software de gerenciamento de projetos de construção, também conhecido como software de gerenciamento de construção, é projetado especificamente para a indústria da construção. Oferece aos proprietários e gerentes de projetos uma visão abrangente de todo o projeto, incluindo seu ciclo de vida e todos os participantes e recursos relevantes. Esta solução completa integra gerenciamento de tarefas, gerenciamento de documentos, gerenciamento de recursos, gerenciamento de riscos e comunicação de equipe para aumentar a eficiência e a entrega de projetos de construção. O software descreve o escopo e o planejamento do projeto, coordena o orçamento e o cronograma, rastreia as expectativas e os requisitos, supervisiona as aquisições e gerencia os recursos físicos e humanos nos locais de trabalho. Ao sincronizar informações entre o campo e o back office, ele é usado principalmente por engenheiros, arquitetos, construtores, empreiteiros, proprietários e gerentes de obra.